376 gündür grevdeler

Antalya Büyükşehir Belediyesinin İnsan Kaynakları Şirketinde çalışan 8 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesini imzalamaması nedeniyle Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası Antalya Şubesi'nin başlattığı grev rekor kırdı. 376'ncı gününe giren grev, 1967'de 221 gün süren Manisa Belediyesi grevini de 115 gün önce geçti. Sendika, Türkiye'de bir belediyede süren en uzun grev özelliği ile Guinness Rekorlar Kitabı'na müracaat etmek için hazırlıklara başladı. Belediyelerde yaşanan grevlerin genellikle 3 gün, 10 gün ve 15 gün gibi kısa sürdüğü ve uzlaşmaya varıldığı belirtildi. Belediyeler harici Türkiye tarihinde gerçekleşen en uzun grevin ise 1960'ta bir fabrikada 1 yıl, 1 ay ve 18 gün (414 gün) sürdüğü öğrenildi.