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’da ’nın gençlik yapılanmasına operasyon! 13 kişiye gözaltı

’da terör örgütü ’ya yönelik şafak vakti gerçekleştiren operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 7.8.2020 06:57 Son Güncelleme: 7.8.2020 06:57 ABONE OL
Adana’da PKK’nın gençlik yapılanmasına operasyon! 13 kişiye gözaltı
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin de desteği ile şafak vakti söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Özel harekat timleri, koçbaşlarıyla evlerin kapılarını kırarak içeri girdi. İçere giren özel harekat timleri şahısları kelepçeleyerek etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Adana’da PKK’nın gençlik yapılanmasına operasyon! 13 kişiye gözaltı
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