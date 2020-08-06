AİHM’den, FETÖ’cünün ‘Kovid 19’ talebine ret

Yargılandığı Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis cezası alan FETÖ üyesi eski Konya Barosu Başkanı Fevzi Kayacan Kayacan, cezaevinde Kovid-19 bulaşma riski altında bulunduğunu savunarak AİHM'e başvurdu ve tedbiren tahliye talep etmişti. Bunun üzerine AİHM, hükümetten görüş istedi. Adalet Bakanlığı, AİHM'e 16, 24 ve 28 Temmuz'da hükümet görüşlerini gönderdi. Kovid-19 vakasına rastlanmadığı ve ceza infaz kurumlarında gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi. Anayasa Mahkemesinin Kayacan'ın tedbir talebini 11 Mayıs'ta reddettiği hatırlatılan hükümet görüşünde, başvuranın tedbir talebinin reddedilmesi gerektiği vurgulandı. AİHM, Adalet Bakanlığının hükümet görüşleriyle birlikte gönderdiği bilgi ve belgeleri de dikkate alarak Kayacan'ın tedbiren tahliye talebini reddetti.