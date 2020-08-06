Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden son dakika kararı

Yargılandığı Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis cezası alan FETÖ üyesi eski Konya Barosu Başkanı Fevzi Kayacan Kayacan, cezaevinde Kovid-19 bulaşma riski altında bulunduğunu savunarak AİHM'e başvurdu ve tedbiren tahliye talep etmişti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Kovid 19 nedeniyle cezaevlerinde gerekli önlemin alınmadığını öne süren ve tahliyesini isteyen mahkum Fevzi Kayacan'ın başvurusunu reddetti.

KORONAVİRÜS SÜRECİNDE GERÇEK DIŞI İDDİALARDA BULUNMUŞTU

Fevzi Kayacan koronavirüs pandemisinde tedbirlerin yoğunlaştığı ve tüm dünyanın takdirle izlediği Türkiye'nin mücadele sürecinde Cezaevlerinde önlemlerin alınmadığını iddia ederek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuştu.

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