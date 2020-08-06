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Bakanlıktan son dakika kararı: Düğün ve nişanlara denetleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında "Cumartesi ve Pazar günleri nişan ve düğün törenleri denetlenecek" dedi. Koronavirüsteki tedirgin eden artış sonrasında bakanlıklar yeniden önlem düzeyini arttırmış ve denetimleri sıklaştırmıştı.

Giriş Tarihi: 6.8.2020 11:55 Son Güncelleme: 6.8.2020 12:30 ABONE OL
Bakanlıktan son dakika kararı: Düğün ve nişanlara denetleme

Koronavirüsteki tedirgin eden artış sonrasında bakanlıklar yeniden önlem düzeyini arttırmış ve denetimleri sıklaştırmıştı. Bu kapsamda bugün 81 ilde bugüne kadarki en yoğun koronavirüs denetimi gerçekleştirilmeye başlandı. Bu önlem ve denetimler sürerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yeni bir açıklama daha geldi,

DÜĞÜN VE NİŞANLARA DENETLEME

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında "Cumartesi ve Pazar günleri nişan ve düğün törenleri denetlenecek" dedi. Soylu ayrıca "Dünyada ikinci dalganın geldiği noktasında bir değerlendirme var. Aynı durumla biz de karşılaşmayalım. Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım" ifadelerine yer verdi.

"YASAK GÜNDEMİMİZDE YOK"

Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağına ilişkin ''Salgın sebebiyle sokağa çıkma yasağı söz konusu değil. Yasak gündemimizde yok'' açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu'dan son dakika açıklaması: Yarın en yoğun denetimi yapacağız

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Bakanlıktan son dakika kararı: Düğün ve nişanlara denetleme
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