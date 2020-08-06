Bildiğini okuyanlara, ders almayanlara ceza günü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün tüm Türkiye'de Kovid-19 salgınına karşı önlemlere ilişkin yoğun bir denetim yapılacağını bildirdi.Bakan Soylu, Twitter'dan "#Sağlıkİçin- Hepimizİçin" etiketiyle yaptığı paylaşımda "'Kontrollü Sosyal Hayat.' Pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında hepimiz sahada olacağız. Valiler, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, Esnaf ve Ticaret Odaları, Kurum Müdürleri, Kolluk, Zabıta..." ifadelerini kullandı. 81 ile valiliklere gönderilen genelgede düğün, nişan ve sünnet benzeri organizasyonlarda maske kurallarından taviz verilmeyeceği ve gerekli cezaların uygulanacağı belirtildi. Genelgede toplu taziyelerin de kısıtlanabileceği ifade edildi. Yeni normale geçilmesiyle birlikte Kovid-19 ile mücadeledeki son iki ay içindeki görüntüler ve vaka sayıları tedbir kurallarına yeterince uyulmadığını gözler önüne serdi.Yeni normale geçildiği 1 Haziran'dan bugüne espit edilen toplam vaka sayısı ise alınan tedbirlerin ihmal edilmesiyle birlikte yüzde 30 artarak 234 bin 934'e çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her gün ısrarla yaptığı uyarılar dikkate alınmadı. Bayram sürecinde sahillerde, memleket ziyaretlerinde düğünlerde hiçbir tedbir kuralına uyulmadı. Uzmanlar sonbaharın gelmesiyle birlikte grip vakalarıyla birleşecek koronavirüsünün daha büyük bir felekate yol açabileceğini söyleyerek "30-40 günlük dönem kritik" diyor.Salgında ilk dönemde merkez üs İstanbul'du. Ancak son dönemde Anadolu şehirlerinde büyük bir artış görünüyor. Bunun nedeni ise kurallara uyulmaması. Yapılan filyasyon çalışmaları son dönemdeki vakaların yüzde 65'e yakın bölümünün düğün, nişan gibi etkinliklerden çıktığını gösterdi. Hastalananların çoğu akraba ya da komşu.