Bolu’ya giriş yapan araçlar tek tek kontrol edilerek vatandaşlara dezenfektan sıkıldı

Bolu'da, korona virüsle mücadele kapsamında virüse karşı farkındalığı artırmak amacıyla geniş çaplı denetim yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve asayiş ekipleri, şehir dışından kente gelen vatandaşları Bolu Batı Gişeleri'nde kurulan uygulama noktasında durdurarak virüse karşı maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı. Ayrıca, durdurulan araçlardaki vatandaşlara ekipler tarafından dezenfektan sıkıldı. Kent merkezinde önemli noktalarda da gerçekleştirilen denetimlerde farklı birimlerden 160 personel görev aldı.Bolu'da, korona virüs testi pozitif çıkan ve evlerinde karantinada tutulan vatandaşlar da polis ekipleri tarafından kontrol edildi. Kent merkezinde, korona virüs testi pozitif çıkan kişilerin yaşadıkları 30 evi tek tek kontrol eden ekipler, karantinada kalanları hem bilgilendirdi hem de uyarılarda bulundu.Ayrıca, karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen kişilere Hıfzısıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 3 bin 150 lira idari para cezası kesileceği, aynı kuralın ikinci kez ihlalinde ise karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 2 aydan 8 aya kadar varan hapis cezasıyla haklarında soruşturma açılacağı öğrenildi.