MSB'den son dakika açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde komandolarca tespit edilen PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

PENÇE HAREKATINDA 3 TERÖRİST ETKİSİZ

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu'nda teröristlerin inlerine girmeye devam eden kahraman komandolarımız, bölgede tespit ettikleri 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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