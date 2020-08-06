Pençe-Kaplan’da bir korucu şehit oldu

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda çatışmada yaralanan ve tedavisi süren Güvenlik Korucusu Sait Üzmen şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe- Kaplan Operasyonu bölgesinde, 5 Ağustos 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman güvenlik korucumuz yaralanmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimiz Sait üzmen'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. Şehit Aileleri ve Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen de yaptığı açıklamada "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir" dedi.