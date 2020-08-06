Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünden "PCR testi" açıklaması:

İl Sağlık Müdürlüğünden " testi" açıklaması:

İl Sağlık Müdürlüğü, yeni tip (Kovid-19) testlerinin yapıldığı merkez laboratuvarda " testleri" için kullanılan kitlerde yaşanan firma kaynaklı sorun nedeniyle ortaya çıkan gecikmenin giderildiğini bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 6.8.2020 23:03 ABONE OL
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünden PCR testi açıklaması:

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 merkez laboratuvarında "PCR testleri" için kullanılan kitlerde firmadan kaynaklı çıkan sorunun aşıldığı ve çalışmalara yeniden başlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kovid- 19 merkez laboratuvarımızda PCR testleri için kullanılan kitlerin firma kaynaklı arızalı çıkması sonucunda 3 gündür test sonuçlarının neticelenmesinde gecikmeler yaşanmıştır. Bakanlığımızın destekleriyle bugün itibarıyla firma tarafından yeni temin edilen kitlerle bu sorun giderilmiştir. Vatandaşlarımızın beklenen testleri, yeniden çalışılmaya başlanmış olup sonuçları en kısa sürede netleşip bilgilendirileceklerdir."

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünden "PCR testi" açıklaması:
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA