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Son dakika: 2 bölücü terör örgütü mensubu, Cizre'de güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, emniyet ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu 'ın Cizre ilçesinde 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

DHA
Giriş Tarihi: 6.8.2020 16:03 ABONE OL
Son dakika: 2 bölücü terör örgütü mensubu, Şırnak Cizre'de güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı, her geçen gün artıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu 2 bölücü terör örgütü mensubu, Şırnak Cizre'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristlerin Suriye'de faaliyet gösterdiği ve birinin 5, diğerinin 6 yıl önce örgüte katıldığı belirlendi. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 125'e yükselirken, toplam teslim olan örgüt mensubu sayısı 137 oldu.

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Son dakika: 2 bölücü terör örgütü mensubu, Şırnak Cizre'de güvenlik güçlerine teslim oldu
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