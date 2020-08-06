SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Hiroşima mesajı! Büyük acıyı bu şiirle andı...

Bu felaketin kurbanlarını bir kez daha tazimle andığını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dost Japon halkına, tam 75 senedir yüreklerindeki acıyı dindirmeye çalışan mağdurların yakınlarına başsağlığı diliyorum. İnsanlık olarak Hiroşima'da yaşanan bu meşum olaydan ders almayı başarmak zorundayız. Barış Anıtı Parkı'nda yer alan kaideye kazındığı gibi Hiroşima, 'Yanlışı tekrar etmeme.' kararlılığımızın nişanesi olmalıdır. Bir şairimiz bunu Hiroşima kurbanlarının sembolü haline gelen Sadako Sasaki'nin anısına yazdığı şiirinde şöyle anlatıyor.

'Kapıları çalan benim kapıları birer birer. Gözünüze görünemem, göze görünmez ölüler. Hiroşima'da öleli, oluyor bir on yıl kadar. Yedi yaşında bir kızım, büyümez ölü çocuklar. Saçlarım tutuştu önce, gözlerim yandı kavruldu. Bir avuç kül oluverdim, külüm havaya savruldu. Benim sizden kendim için hiçbir şey istediğim yok. Şeker bile yiyemez ki kağıt gibi yanan çocuk. Çalıyorum kapınızı, teyze, amca, bir imza ver. Çocuklar öldürülmesin şeker de yiyebilsinler.'"