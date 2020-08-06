Son dakika: Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'dan çok çarpıcı sözler! Erdoğan, Trump'ı nasıl ikna ediyor?

"TRUMP DA BUNU İZAH EDEMEYECEĞİNİ SÖYLEMİŞ"

Bolton'un canlı yayında Trump-Erdoğan görüşmeleri ile ilgili yaptığı değerlendirmede öne çıkan ifadeler şöyle:

Keşke bu soruya iyi bir yanıt verebilseydim. Ben kendim de anlayamıyorum. Bunun Trump'ın Türkiye'deki yatırımları veya başka bir şey ile ilgili olduğuna inanmıyorum. İzah etmesi çok zor. Hatta Trump'ın kendisi de bunu izah edemeyeceğini söylemiş. Açık ki, ABD ve müttefikleri için bu büyük bir tehdit.

ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton flaş itiraf: "Trump Erdoğan'a direnemiyor" | Video