Son dakika haberler: Dünyanın konuştuğu isimden A Haber'de kan donduran sözler: Şu an Beyrut diye bir yer yok...

Son dakika haberi: Lübnan'ın Beyrut limanında meydana gelen korkunç patlama ile ilgili yeni detaylar ve görüntüler gelmeye devam ediyor. Ortaya çıkan en net görüntünün sahibi ise Lübnanlı fotoğrafçı Mahmoud Nakib... Nakib, bir gelin-damat fotoğraf çekmi sırasında patlamaya şahit oldu. Nakib, patlamayı, "Atomik bir patlama gibiydi" sözleri ile tarif ederken, "Beyrut bir saniyede yok oldu" ifadeleri ile korku dolu patlamanın şiddetine vurgu yaptı. Dünyanın konuştuğu görüntüleri kaydeden Lübnanlı Nakib A Haber canlı yayınında çok özel açıklamalar yaptı. İşte Nakib'in açıklamalarından öne çıkanlar...

Son Dakika Haberi: Beyrut'ta gelin ve damadın yaşadığı dev patlama dehşetini canlı yayında anlattı | Video