Son dakika: LGBT'lilerden İzmir'de polise saldırı! Üniformayı yırttı, boğazını sıktı...

İzmir'de LGBT yürüyüşünde skandal görüntüler ortaya çıktı. İzinsiz olarak yürüyüş yapmak isteyen LGBT destekçilerine polis izin vermedi. Yürüyüş ve gösteri izni olmayan gruba dağılmaları yönünde çağrıda bulunuldu. Setler oluşturularak yürüyüşün sonlandırılması istendi. Ancak LGBT destekçileri polisin ısrarlı uyarılarına rağmen izinsiz yürüyüşe devam etmek istedi.

LGBT'liler İzmir'de polisin üniformasını yırtıp boğazı sıktı! 16 saldırgan... | Video

Polis izin olmadığı sürece yürüyüşün yapılmasına müsaade edilmeyeceğini bildirirken, grup taşkınlık çıkararak yürüyüşü sürdürmek istedi. Bu sırada polis ile LGBT'liler arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında polise hakaretler edildi, küfürler yağdırıldı.

KÜFÜRLER, HAKARETLER YETMEDİ, POLİSE SALDIRDILAR

Grubun küfürleri ve hakaretleri son bulmazken, sınırı aşan bazı göstericiler polise saldırdı. Polisin birinin üniforması yırtılırken, boğazının sıkıldığı anlar bir amatör kamera tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, LGBT'li şahın polise, 'Şerefsiz' şeklinde hakaret ettiği de net şekilde duyuluyor.

Yaşananların ardından polis grubu dağıtırken, 16 kişi gözaltına alındı.

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