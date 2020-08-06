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Son dakika: Sağlık Bakanı bu kez böyle uyardı! Korkutan mektup...

Son dakika haberi: Sağlık bakanı , koronavirüs salgını nedeniyle kuralları uymayanları ve rehavete kapılanları ısrarla uyarmaya devam ediyor. Vaka sayılarının tedbirsiz davranışlar sonrası yeniden bin bandını aşmasıyla birlikte Bakan Koca, bir koronavirüs hastasının kendisine gönderdiği mektubu sosyal medya hesabından yayınladı. Mektupta korkutan ifadeler ile yaşananlar anlatılıyor.

Giriş Tarihi: 6.8.2020 15:50 Son Güncelleme: 6.8.2020 15:58 ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu kez böyle uyardı! Korkutan mektup...

Sağlık Bakanı , yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bir hastanın mesajını paylaştı.

Bakan Koca, Twitter hesabından, "Yaşayandan Uyarılar" başlığıyla, test sonucu pozitif çıkan ve ailesi de koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını anlattığı mesajla uyarıda bulundu.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu kez böyle uyardı! Korkutan mektup...

Koca'nın paylaşımında yer verdiği koronavirüsle mücadele eden hastanın mesajı şöyle:

''Pandemi sürecinde acilde, son 2 aydır ara ara Kovid polikliniğinde çalıştım. Kovid test sonucum pozitif geldi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu kez böyle uyardı! Korkutan mektup...

Ailemde herkes pozitif. Hastanede tedavi alıyoruz, babam yoğun bakımda. Kas ve kemik ağrıları, ateş, öksürük, tat ve koku kaybım var. Maskesiz dolaşmayın. H. Yücel''

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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu kez böyle uyardı! Korkutan mektup...
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