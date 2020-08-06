‘Sosyal medyada süreç ekimden sonra başlayacak’

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya platformlarının Türkiye'de temsilci bulundurmalarını öngören düzenlemeye ilişkin işleyecek süreci anlattı.TBMM'den geçen kanun kapsamında sosyal ağ sağlayıcılara özel yükümlülük getiren hükümler için belirli süreler tanındığına dikkat çeken Sayan, "Türkiye'den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılara kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlali gerekçesiyle yapılacak başvuruların alınması ve cevaplandırılması için gereken çalışmaları tamamlamak üzere 1 ekimden itibaren 3 ay süre tanındı. Ancak sosyal ağ sağlayıcılara ilişkin temsilci belirleme ve diğer yükümlülükler ise 1 ekimde ilgili maddelerin yürürlüğe girmesi ile başlayacak" dedi.Sayan, sosyal medya sitelerine bilgilendirme yapacaklarını belirterek "Yapacağımız bilgilendirmede de '1 ekime kadar hazırlıklarınızı yapın ve düzenlemede belirtilen süre içerisinde Türkiye'de temsilci bulundurmaya başlayın. Aksi takdirde düzenlemede açıkça yer verilen çeşitli yaptırımlara maruz kalabilirsiniz' diyeceğiz" dedi. Sayan temsilci atamayanlarla ilgili kısıtlamaların uygulanacağını sözlerine ekledi.