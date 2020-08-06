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Başkanı Şentop'tan son dakika açıklaması

Başkanı Mustafa Şentop, “Şu anda evden takip edilen personel sayısı 32, hastanede tedavi gören personel sayımız 1, yeni tespit edilen personel sayısı ise 2. Evde takip edilen milletvekili sayısı 5, hastanede takip edilen milletvekili sayısı 4” dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 6.8.2020 12:41 ABONE OL
TBMM Başkanı Şentop'tan son dakika açıklaması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, korona virüs salgınına karşı TBMM'de yoğun olarak testler yaptıklarını, bu zamana kadar yapılan toplam test sayısının 23 bin 310 olduğunu, günlük test sayısının ise ortalama 500'ün üzerinde olduğunu söyledi.

Şentop, TBMM Hastanesinde sadece milletvekilleri ve personele test yapılmadığını, milletvekili ve personellerin ailelerine de test yapıldığını belirterek, TBMM'deki toplam vaka sayılarını açıkladı. Şentop, "Şu anda evden takip edilen personel sayısı 32, hastanede tedavi gören personel sayımız 1, yeni tespit edilen personel sayısı ise 2. Evde takip edilen milletvekili sayısı 5, hastanede tedavi gören milletvekili sayısı 4. Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun durumu ile ilgili gelişmeler olumlu çok şükür" dedi.

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TBMM Başkanı Şentop'tan son dakika açıklaması
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