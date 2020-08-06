Yalanın Böylesi! İngiliz BBC Türkçe'den ülkemiz hakkında yalan haber!

Suriyeli İsmael Yazcı'nın kanser tanısıyla 4 Ağustos 2020 tarihinde Cilvegözü'nden ülkemize girişinin sağlandığı bildirildi. Yazcı'nın sırasıyla Reyhanlı Devlet Hastanesi, Hatay Devlet Hastanesi ve Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi edildikten sonra ileri tetkik ve tedavisi için Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.



Uluslararası medya ve ajansların; ülkemiz hakkında yalan haber yapmaya devam ediyor.



BBC TÜRKÇE'NİN YALAN HABERİ!

İngiliz BBC Türkçe'nin internet sitesinde yer alan haberde; Cilvegözü sınır kapısının Mart ayından bu yana koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapalı olduğu, Suriyeli kanser hastası İsmael Yazcı'nın ameliyat olabilmek için Türkiye'ye geçmeyi beklediği iddia edildi.



KANSER HASTASI İSMAEL YAZCI'NIN TÜRKIYE'DE TEDAVİSİ SÜRÜYOR

BBC Türkçe'nin; söz konusu haberinin yalan olduğu, kanser hastası İsmael Yazcı'nın Türkiye'de tedavisinin sürdüğü bildirildi.



YAZCI'NIN; 4 AĞUSTOS 2020 TARİHİNDE ÜLKEMİZE GİRİŞİ SAĞLANDI

BBC Türkçe'nin internet sitesinin haberinde yer alan Ismael Yazcı adlı Suriyeli çocuğun kanser tanısıyla 4 Ağustos 2020 tarihinde Cilvegözü'nden ülkemize girişinin sağlandığı bildirildi.



ADANA ŞEHİR HASTANESİ'NDE TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İsmael Yazcı'nın sırasıyla Reyhanlı Devlet Hastanesi, Hatay Devlet Hastanesi ve Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi edildikten sonra ileri tetkik ve tedavisi için Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.



BBC TÜRKÇE'NİN YALAN HABERİNİ DÜZELTECEK Mİ?

İngiliz BBC Türkçe'nin internet sitesi; 5 Ağustos 2020 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından, Suriyeli İsmael Yazcı'nın Türkiye'ye gelemediğini iddia etmişti.

Haberde; "Cilvegözü sınır kapısı Mart ayından bu yana koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapalı. İsmail gibi 400 kanser hastası Suriyeli, ameliyat olabilmek için Türkiye'ye geçmeyi bekliyor: 'Türkiye'den sınırı açmasını istiyoruz... Yaşamak için başka şansım yok'" iddia edildi.



İNGİLİZ MEDYASI KORONAVİRÜSLE İLGİLİ HABERLERİNDE ÜLKEMİZİ HEDEF ALDI



Uluslararası medya ve ajansların; koronavirüsün çıktığı yerin Çin, en yoğun görüldüğü yerin Avrupa ülkeleri, koronavirüsle en iyi mücadele eden ülkenin Türkiye olmasına rağmen koronavirüsle ilgili haberlerinde Türkiye fotoğrafları kullanması dikkat çekiyor.



BBC'NİN HABERİ KANADA'DAN, FOTOĞRAF TÜRKİYE'DEN!

BBC; Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun koronavirüse yakalandığı haberini yine Türkiye'den çekilen bir fotoğrafla abonelerine duyurdu. BBC; tepkilerin ardından Türkiye fotoğrafını değiştirdi.

BBC TÜRKÇE; TÜRK BAYRAĞININ ÖNÜNE ASYALI FOTOĞRAFI KULLANILDI



İngiliz BBC Türkçe'nin internet sitesinde; "Koronavirüs testi: CORID 19 hakkında bildikleriniz ne kadar doğru?" başlıklı haberde ülkemiz hedef alındı ve haberde Türk bayrağının önüne bir Asyalı fotoğraf kullanılmıştı. BBC Türkçe internet sitesinde; "Türkiye'nin koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirler yeterli mi?" başlıklı haberde; ülkemizdeki koronavirüs vaka sayısının az olduğunu ileri sürdü.