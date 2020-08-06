Yeni vaka sayısı tırmanışını sürdürüyor

Türkiye'de son 24 saatte 1178 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 236 bin 112, toplam can kaybı 5 bin 784 oldu. 1015 kişinin iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 219 bin 506'ya yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 8.4, ağır hasta sayısı 582 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni hasta sayımız, dün önceki güne göre 88, bugünse düne göre 95 arttı. Bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var" bilgisini verdi. Koca, diğer paylaşımında ise "Yüzde yüz doluluk iddiaları yüzde yüze varan bir kasıt taşımaktadır" dedi.