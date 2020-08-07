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Bakan Koca, korona virüse yakalanan kişinin uyarısını paylaştı

, hesabından yaptığı paylaşımda, korona virüs testi pozitif çıkan kişinin uyarılarına yer verdi.

Giriş Tarihi: 7.8.2020 21:53 ABONE OL
Bakan Koca, korona virüse yakalanan kişinin uyarısını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, korona virüs testi pozitif çıkan kişinin uyarılarına yer verdi. Korona virüs testinin pozitif çıktığını ifade eden Neslihan B., yaptığı uyarıda 14 yıldır hastanede çalıştığını belirterek, "5 ay evimden işime gidip geldim. Tedbirlere dikkat ettim ama sadece benim dikkatim yetmedi. Pozitif çıktım. Şimdi tedavim evde devam ediyor. 3 gündür yatıyorum. Eklem ağrılarından sürünerek bir şeyler yapıyorum. Dikkat etsin herkes. Sinsi bir virüs bu" ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca, korona virüse yakalanan kişinin uyarısını paylaştı
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