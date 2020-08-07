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Bakan : Tedbirde teyakkuz istiyoruz

Sağlık Bakanı koronavirüs ile mücadele kapsamında sosyal medya platformu Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Hayatımızın yönetimini salgına mı bırakacağız, yoksa tedbirlerle salgını biz mi kontrol altına alacağız? Tedbirde teyakkuz istiyoruz" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 7.8.2020 10:55 Son Güncelleme: 7.8.2020 11:05 ABONE OL
Bakan Fahrettin Koca: Tedbirde teyakkuz istiyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadeleye dikkat çekerek, "Hayatımızın yönetimini salgına mı bırakacağız, yoksa tedbirlerle salgını biz mi kontrol altına alacağız? Tedbirde teyakkuz istiyoruz" dedi.

"TEDBİRDE TEYAKKUZ İSTİYORUZ"

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından koronavirüsle mücadeleye dikkat çekmek için mesaj yayımladı. Bakan Koca, "Hayatımızın yönetimini salgına mı bırakacağız, yoksa tedbirlerle salgını biz mi kontrol altına alacağız? Başarabiliriz. Tedbirde teyakkuz istiyoruz" dedi.

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Bakan Fahrettin Koca: Tedbirde teyakkuz istiyoruz
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