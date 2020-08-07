Bu kez CHP’de aşk skandalı

Bursa CHP teşkilatında mahalle delegesi olan 77 yaşındaki Zafer Güler, partisinin Osmangazi İlçe Başkanı Mete Akyolcular ile eşinin ilişki yaşadığını öne sürdü. Güler 3.5 yıl önce evlendiği S.G.'nin 6 ay sonra evi terk etmesinin nedeninin, ilçe başkanıyla yasak aşk yaşaması olduğunu ileri sürdü. Güler, konuyu partisinin il yönetimine taşıdığını ancak yanıt alamayınca Ankara Genel merkeze şikayette bulunduğunu ifade etti.Osmangazi ilçe Başkanı Mete Akyolcular'ın, partili başka 3 kadınla daha ilişkisi olduğu öne sürüldü.