Büyükelçiler Ayasofya’da

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıllık aranın ardından yeniden ibadete açıldığı 24 Temmuz'dan bu yana ziyaretçi akınına uğruyor. Caminin dünkü ziyaretçileri arasında, 30 ülkenin Türkiye'de görev yapan büyükelçileri de yer aldı.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, avluda büyükelçileri karşılayarak, bir süre sohbet etti. Kalın ve büyükelçiler, caminin içinde aile fotoğrafı çektirdi. Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa ile bazı büyükelçiler de namaz kıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla büyükelçileri davet ettiklerini belirten Kalın, "Kendilerine hem Ayasofya'nın tarihi, dini kimliği ve kültürel mirasıyla ilgili, hem de yeni düzenlemeler, perde sistemi nasıl, cemaat nereden giriyor çıkıyor, turistler, ziyaretçiler nereden girip çıkacaklar, bunlar hakkında bilgi verdik. İnşallah buranın daha iyi tanınması, Ayasofya'nın ve yapılan çalışmaların daha doğru bir şekilde aktarılması konusunda da katkı sağlayacağını ümit ediyoruz bu programın" dedi.Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da "Büyükelçiler yaklaşık 1.5 saat Ayasofya-i Kebir Camii'ni karış karış gezdiler. O manevi havayı bizzat teneffüs ettiler. Uluslararası toplum, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla hiçbir şekilde kültürel ve tarihi dokusunun zarar görmediğini bu şekilde bir kez daha tescil etmiş olacak" diye konuştu.