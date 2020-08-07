Fuat Oktay'dan son dakika açıklaması: Çarklarımız güçlü şekilde dönmeye devam edecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Faiz lobilerine ve döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere inat, ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir.
Giriş Tarihi: 7.8.2020 13:58Son Güncelleme: 7.8.2020 14:01ABONE OL
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Faiz lobilerine ve döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere inat, ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir.
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Fuat Oktay'dan son dakika açıklaması: Çarklarımız güçlü şekilde dönmeye devam edecek