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Fuat Oktay'dan son dakika açıklaması: Çarklarımız güçlü şekilde dönmeye devam edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Faiz lobilerine ve döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere inat, ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir.

DHA
Giriş Tarihi: 7.8.2020 13:58 Son Güncelleme: 7.8.2020 14:01 ABONE OL
Fuat Oktay'dan son dakika açıklaması: Çarklarımız güçlü şekilde dönmeye devam edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Faiz lobilerine ve döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere inat, ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir.

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Fuat Oktay'dan son dakika açıklaması: Çarklarımız güçlü şekilde dönmeye devam edecek
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