Haberler Gündem Haberleri Fuat Oktay'dan son dakika açıklaması: Çarklarımız güçlü şekilde dönmeye devam edecek

Fuat Oktay'dan son dakika açıklaması: Çarklarımız güçlü şekilde dönmeye devam edecek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Faiz lobilerine ve döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere inat, ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir.

DHA Giriş Tarihi: 7.8.2020 13:58 Son Güncelleme: 7.8.2020 14:01 ABONE OL