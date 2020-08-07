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Haliç köprüsündeki bakım yeniden başlıyor! 14 Ağustos'a kadar kapalı olacak

'nde ilk etabı tamamlanan derz yenileme çalışmasının ikinci etabı bu gece saat 24.00'ten itibaren başlayacak.

Giriş Tarihi: 7.8.2020 12:18 Son Güncelleme: 7.8.2020 12:23 ABONE OL
Haliç köprüsündeki bakım yeniden başlıyor! 14 Ağustos'a kadar kapalı olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Haliç Köprüsü'nde derz (iki köprüyü ayıran metal profil kısım) yenileme çalışmasına devam edilecek.

Haliç Köprüsü'ndeki kullanım ömrünü tamamlamış, genleşmiş derzlerin yenileme işi, 8-14 Ağustos tarihleri arasında bitirilecek. Çalışma, bu gece saat 24.00'ten itibaren başlayacak.

Çalışma kapsamında, köprünün Edirnekapı-Okmeydanı istikametindeki 3 şeridinin sağdan 2 şeridi, 7 gün boyunca kapatılarak trafik akışı tek şeritten sağlanacak.

Sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları tavsiye ediliyor.

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Haliç köprüsündeki bakım yeniden başlıyor! 14 Ağustos'a kadar kapalı olacak
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