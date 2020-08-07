Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: İstanbul’da toplu asker uğurlamaları yasaklandı

Son dakika haberi: ’da toplu asker uğurlamaları yasaklandı

Valiliği'nden son dakika açıklaması az önce geldi. İstanbul Valisi , askere gidecek olan gençlere seslenerek, Covid-19 tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlaması yapılmayacağını duyurdu. İşte haberin ayrıntıları...

İHA
Giriş Tarihi: 7.8.2020 11:50 Son Güncelleme: 7.8.2020 12:03 ABONE OL
Son dakika haberi: İstanbul’da toplu asker uğurlamaları yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya üzerindne kritik bir açıklamada bulunddu.

Vali Ali Yerlikaya resmi Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada, "Askere gidecek kıymetli Mehmetçiklerimiz, evlatlarını asker ocağına gönderen değerli ailelerimiz ve arkadaşını vatani göreve uğurlayan sevgili gençler Covid-19 tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlaması yapılmayacak. Lütfen kurallara uyalım. Yeni celp dönemi geldi. 8 Ağustos itibari ile İstanbul'dan 16 bin 346 evladımız vatani görevini yapmak üzere memleketimizin dört bir tarafa dağılacak. Evlatlarının asker olacağı günü dört gözle bekleyen kıymetli ailelerimiz, arkadaşını askere uğurlayan gençlerimiz heyecanınızı yürekten paylaşıyorum. Hem kendi sağlığınızı hem de sevdiklerinizin sağlığını tehlikeye atmayınız. Temizlik, maske ve mesafe kurallarından taviz vermeyiniz" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Yunanistan'ın provokasyonuna sonrası Türk savas gemileri yola çıkıyor...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: İstanbul’da toplu asker uğurlamaları yasaklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA