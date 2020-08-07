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'de 41 düzensiz yakalandı

'in Urla ilçesinde yasa dışı yollardan 'a geçme hazırlığında olan 41 düzensiz yakalandı.

AA
Giriş Tarihi: 7.8.2020 13:46 Son Güncelleme: 7.8.2020 13:49 ABONE OL
İzmir'de 41 düzensiz göçmen yakalandı

Urla Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demircili Mahallesi Çamur Koyu'nda yabancı uyrukluların beklediği ihbarı üzerine harekete geçti. Seferihisar Deniz Limanı Şube Müdürlüğünden temin edilen botla koya ulaşan jandarma ekipleri, 6 Irak ve 4 Somali uyrukluyu yakaladı. Denetimler kapsamında Papaz Koyu'nda 18, İzmir-Çeşme otoyolunda 10, Zeytinler gişesinde de 3 yabancı uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Urla Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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İzmir'de 41 düzensiz göçmen yakalandı
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