Kardeş ülke Lübnan’a yardım eli uzattık

Türkiye, Beyrut'ta meydana gelen patlama sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye tıbbi ve insani malzemeler ile arama-kurtarma personeli gönderdi. Sağlık Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kızılay tarafından hazırlanan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda 'Koca Yusuf' adlı A 400M tipi askeri kargo uçağına yüklendi. Yardım malzemeleri ve personel taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçak önceki gün gece Beyrut'a indi. Beyrut'a ulaşan ekipler korona testlerinin tamamlanmasının ardından sahada çalışmaya başlayacak.Beyrut'ta yaşanan facianın ardından Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal ve beraberindeki ekip, patlamanın yaşandığı bölgeye acil yardım faaliyetlerini koordine etmek üzere geçti. SABAH'a konuşan Özdal, "Yıllarca Beyrut'ta bulundum. İç savaşın en sıkıntılı zamanlarında, 2006'daki İsrail-Lübnan savaşında yine Beyrut'taydım. Hiroşima ve Çernobil facialarından sonra dünyadaki en büyük üçüncü patlama olarak görünüyor. Böyle bir yıkım göremedim. Patlamadan doğrudan ve dolaylı olarak 1 milyon kişi etkilendi. Binlerce ev girilemez durumda. İnternet yok. Altyapı tamamen çökmüş durumda. Yemek, ekmek, un, su ve ev tadilatları için örneğin camları kapatmak için muşamba- naylon gibi gereçler şimdilik acil ihtiyaç duyulan malzemeler. Tüm imkanlarımızla Lübnan halkının yanındayız" diye konuştuTürkiye Diyanet Vakfı da (TDV) patlama sonrasında bölgeye yardım ulaştırdı. TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, patlamanın ardından bölgedeki partner kuruluşla birlikte ilk etapta ihtiyaç sahibi ailelerin tespitini yaptıklarını ve ekiplerini hızlı bir şekilde bölgeye yönlendirdiklerini söyledi. İHH İnsani Yardım Vakfı da bölgede gıda yardımlarına başladı.Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan ve 135 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından ilk yolcular Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile İstanbul'a geldi. Yolcular, yaşadıkları dehşet anlarının etkisini halen üzerlerinden atamadıklarını dile getirdi.Daha önce hiç yaşanmayan türden bir patlamaydı. Şehir çok kötü etkilendi. Sanki Hiroşima'ya atılan bomba gibiydi. Ben o sırada evdeydim. Deprem oldu sandık. Bütün camlar sallandı. Bütün duvarlar kırıldı. Patlama sesi çok korkunçtu.İlk başta deprem oldu sandık. O sırada şehir merkezine çok yakındık. Patlama sesleri duymaya başladık. Ardından çok büyük bir patlama sesi duyduk ve çok korktuk. Sonra haberler gelmeye başladı. Çok korkunç bir şeydi. Hala şoktayım.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Büyük milletimizin yardım eli, Lübnanlı kardeşlerimize ulaştı. Milletimiz sağ olsun. Devletimiz var olsun. 'Koca Yusuf' adlı uçağımız milletimizin selamını ve yardımını Lübnan'a ulaştırdı. Cumhurbaşkanımızın mesajı Lübnanlı kardeşlerimize ulaştı. Türkiye Lübnan'ı asla yalnız bırakmayacak" ifadelerini kullandı.İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Lübnanlı kardeşlerimizin yanındayız. Acılarını paylaşıyor, elimizden geldiğince yaralarının sarılmasına yardımcı oluyoruz. Lübnanlı kardeşlerimize yardımlarımızı Koca Yusuf uçağımızla ulaştırıyoruz. Devletimiz ve milletimiz büyüktür. Barışa, huzura ve istikrara hizmet ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.