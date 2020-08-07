Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo ile birlikte dün Libya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi. İki bakan Libya Başbakanı Fayiz es- Serrac'la Trablus'taki Başkanlık Konseyi binasında bir araya geldi. Görüşmeyi değerlendiren Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'nin (AB) Libya konusunda daha çok destek vermesi gerektiğini söyledi.BM silah ambargosunun denetlenmesi için AB tarafından Akdeniz'de başlatılan İrini operasyonunun taraflı olduğunu belirten Çavuşoğlu, Almanya'nın operasyona fırkateyn göndermesinin de yanlış olduğunu ve bunun Berlin Konferansı'nın meşruiyetini ortadan kaldıracağını vurguladı. Çavuşoğlu ayrıca şunları söyledi;Sahada bir sukunet var. Halk hizmet bekliyor. Ulusal mutabakat hükümetinin kontrolü altında yaşayan halkın beklentileri var. Temel hizmetlerin verilmesi lazım. Libya'da sorun çözülmüş değil. Karmaşık bir durum var.Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in her an Trablus'a saldırabileceğini belirten Çavuşoğlu, "Bu saldırıların bir menzili var. Cufra ve Sirte bu menzilin içine giriyor. Buraların Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne verilmesi gündemde" şeklinde konuştu.Görüşmenin ardından ise Türkiye-Malta-Libya ortak açıklaması yayımlandı. Açıklamada, "Malta ve Türkiye, uluslararası düzeyde tanınan Libya Devleti'nin Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne desteklerini, Libya krizinin askeri bir çözümü olmadığını ve Libya'nın istikrar ve güvenliğinin hayati önem taşıdığını vurguladılar" denildi.Ortak açıklamanın oldukça önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, bu açıklamayla Libya'da meşru hükümete verilen desteğin yanı sıra İrini Operasyonu'nun tek taraflı olduğunun ve haksız şekilde çalıştığının vurgulandığını kaydetti.Yunanistan ile Mısır arasındaki sözde anlaşmanın AB tarafında ciddi bir hayal kırıklığına sebep olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Bu anlaşma, hem Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de Libya'nın kıta sahanlığını ve haklarını ihlal ediyor. Dolayısıyla bizim daha önce BM'ye bildirdiğimiz kıta sahanlığımızı ihlal eden bir anlaşma, bizim için yok hükmündedir. Bu tür anlaşmalar veya iş birlikleri bizi yolumuzdan alıkoyamaz ve kimse bizim haklarımızı da gasbedemez" dedi.Çavuşoğlu, Libya'nın ardından gittiği Malta'da da Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "AB'yle ilişkilerimizin bazı üye devletlerce rehin alınmasına izin verilmemeli. Göç konusunda AB sözünde durmalı. Türkiye, Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını sonsuza kadar korumaya devam edecek" dedi.Beyrut'taki patlamayı "Maalesef büyük bir felaket" sözleriyle yorumlayan Çavuşoğlu, 1'i ağır 8 Türk'ün patlamada yaralandığını açıkladı.