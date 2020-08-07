Ordu Valisi ve Belediye Başkanı fındık hasadında

Başkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı fındık fiyatı Karadeniz'de memnuniyetle karşılanmıştı. Geçen yıl yüzde 50 randıman esasına göre, Giresun kaliteli kabuklu fındık içi taban fiyatı 17 TL, levant kaliteli kabuklu fındık için taban fiyat 16. 50 TL olarak belirlenmişti. Buna kilogram başına yaklaşık 2 TL olan mazot ve gübre desteği ile alan bazlı destek de ekleniyordu. Bu yıl açıklanan 22.50 lira ise üreticinin yüzünü güldürdü.

İŞÇİLERLE BİRLİKTE FINDIK TOPLADI

Bugün ise Ordu'da fındık hasatı başladı. Hasada, Ordu Valisi Tuncay Sonel ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler birlikte katıldı. İşçilerle birlikte fındık toplayan Sonel ve Güler, bu anları sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

"COVID-19'a karşı kenetlenin: Aranıza mesafe koyun!" diyerek Vali Sonel ile fotoğrafını paylaşan Güler'e karşılık Sonel de, "Sabahın ilk saatleri. Hayırlı ve bereketli olsun.Türkiye Bayrağı Fındık hasatının bir güzelliği de;Ordulu olup da dışarıda yaşayan hemşehrilerimizi her Ağustos'ta fındık bahçelerinde görebilirsiniz." paylaşımında bulundu. sonel ve Günel'in fındık topladığı anlar ise binlerce beğeni aldı.

VALİ'Yİ GÖZYAŞLARIYLA UĞURLAMIŞLARDI

Bilindiği gibi, Tunceli Valisi olan Tuncay Sonel, geçtiğiniz haftalarda yayınlanan kararname ile Ordu Valiliği'ne atanmıştı. Tunceli'den Ordu Valiliği´ne atanan Tuncay Sonel, 3 yıldır görev yaptığı kentten yüzlerce vatandaş tarafından gözyaşları arasında uğurlanmıştı.

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