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: Çile başlıyor! İstanbul'un kalbi tek şeride düşüyor! Bir hafta sürecek...

haberine göre; İstanbul'un en önemli güzergahlarından olan 'nde bakım onarım çalışmalarının ikinci kısmı başlıyor. Çalışma bu gece 00.00'da başlayacak. Bir hafta sürecek. Çalışma süresince tek şerit aktif olacak. Bölgedeki trafik yoğunluğunun çileye dönüşmesine kesin gözü ile bakılırken, alternatif güzergahların kullanılması öneriliyor.

Giriş Tarihi: 7.8.2020 16:04 Son Güncelleme: 7.8.2020 16:14 ABONE OL
Son dakika haberler: Çile başlıyor! İstanbul'un kalbi tek şeride düşüyor! Bir hafta sürecek...

'nde ilk etabı tamamlanan derz yenileme çalışmasının ikinci etabı bu gece saat 24.00'ten itibaren başlayacak.

Son dakika haberler: Çile başlıyor! İstanbul'un kalbi tek şeride düşüyor! Bir hafta sürecek...

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 'nde derz (iki köprüyü ayıran metal profil kısım) yenileme çalışmasına devam edilecek.

Son dakika haberler: Çile başlıyor! İstanbul'un kalbi tek şeride düşüyor! Bir hafta sürecek...

'ndeki kullanım ömrünü tamamlamış, genleşmiş derzlerin yenileme işi, 8-14 Ağustos tarihleri arasında bitirilecek. Çalışma, bu gece saat 24.00'ten itibaren başlayacak.

Son dakika haberler: Çile başlıyor! İstanbul'un kalbi tek şeride düşüyor! Bir hafta sürecek...

Çalışma kapsamında, köprünün Edirnekapı-Okmeydanı istikametindeki 3 şeridinin sağdan 2 şeridi, 7 gün boyunca kapatılarak trafik akışı tek şeritten sağlanacak.

Sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları tavsiye ediliyor.

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Son dakika haberler: Çile başlıyor! İstanbul'un kalbi tek şeride düşüyor! Bir hafta sürecek...
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