Beyrut'taki korkunç patlama sırasında 20 yaşındaki Muhammed Omayrad ağır yaralandı. Kafatasında kırık oluştu. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Mardin asıllı olan Omayrad'ın ailesini yalnız bırakmadı. Çakıl, baba Fuad Omayrad ile birlikte SABAH'a konuştu. Büyükelçi Çakıl, "Patlamada büyükelçilik konutu zarar gördü. Ben oradaydım, bir anda büyük bir gürültü oldu. Şükürler olsun personellerimiz iyi, yaşamını yitiren bir vatandaşımız yok. Muhammed'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Fakat ihtiyaç olması durumunda Türkiye'den ambulans uçak kaldırırız" dedi. Fuad Omayrad ise, "Oğlum üniversitede muhasebe eğitimi alıyor. O gün arkadaşının evindeydi. Annesi perişan oldu. 4 çocuğum var, Muhammed üçüncüsü. Burada doğdu büyüdü ama Türkiye'yi çok severdi. 7 Ağustos'a bileti vardı, patlama olmasa Türkiye'ye gelecekti. Doktorlar önümüzdeki 48 saatin çok kritik olduğunu söyledi. Türk halkından oğlum için dua bekliyorum. Türkiye, oğlum için elinden geleni yapıyor. Türkiye ile gurur duyuyorum" diye konuştu.