Yalan virüsünde 2. dalga

Son günlerde artan koronavirüs vakaları bir takım asılsız iddiaları da beraberinde getirdi. Özellikle Ankara ve Konya'da hastanelerin tam olarak dolduğunu, yoğun bakımlarda yer olmadığını hatta sağlık sisteminin çökmek üzere olduğunu iddia edenlere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu yanıtı verdi: "Konya'da servis yatağı doluluk oranımız %48, yoğun bakım doluluk oranımız %76, ventilatör doluluk oranımız %42'dir. Yüzde yüz doluluk iddiaları, yüzde yüze varan bir kasıt taşımaktadır. Hastalığı önemsiz gösterenlerle hastaneleri çaresiz gösterenlerin iddialarını dikkate almayın."

HERKES TİTİZ DAVRANMALI

"Kovid-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur.

Maske, mesafe, temizlik kuralına, genci yaşlısı, köylüsü kentlisi herkes uymalı. Sorumluluk almaya davet ediyorum. Salgının seyrine rağmen, Kovid-19 riski abartılıyor diyenler, amacı sağlık olmayan telkinlerinden vazgeçmeli."





14 İLİN VALİSİYLE PANDEMİ ZİRVESİ

Sağlık Bakanı Koca, aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 14 ilin valileriyle ayrı ayrı video konferansla toplantı yaptı. Koca, "Toplantılarda, vaka durumunu ve tedbirleri değerlendirdik, salgına karşı planlama yaptık" dedi.





İYİ HABER SIKI TEDBİRLE OLUR

Türkiye'de dün yapılan 54.494 Kovid-19 testinden 1153'ü pozitif çıktı. 1040 kişi hastalığı yenerken 14 kişi vefat etti. Toplam can kaybı sayısı 237 bin 265'e ulaştı. Verilerin bir önceki güne göre daha az olduğunu belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İyi haberlere sadece sıkı tedbirler dayanak olabilir" dedi. (Akşam)







İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika karantina açıklaması! İlçe ve kişi sayısı...

Koronavirüsün insan üzerindeki etkisi değişti mi?