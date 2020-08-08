150 aile evlat nöbetinde kararlı: Evlatlarımız gelene kadar buradayız

Diyarbakır'da PKK'nın kaçırdığı çocuklarına kavuşabilmek için HDP il binası önünde başlayan oturma eylemi 11 aydır devam ediyor. 15 ailenin evladına kavuşmasını sağlayan oturma eylemini kararlılıkla sürdüren annelerin 2 aile daha katıldı. Diyarbakır'da 4 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan Mehmet Şeyhmus Talmaç'ın annesi Semra Talmaç ile Hakkari'de 9 yıl önce 18 yaşında dağa kaçırılan Menice Turan'ın annesi Haklime Turan evlat nöbetine katıldı. Eylem 1'inci yılına yaklaşırken, iki annenin daha katılımıyla eylemdeki aile sayısı 150'ye yükseldi.Anne Semra Talmaç, oğlu Mehmet Şeyhmus Talmaç'ın 23 Nisan 2016'da lise 2'nci sınıfta okurken evden çıktığını belirterek, bir daha da kendisinden haber alamadığını söyledi. Oğlunun okulu ve okumayı çok sevdiğini belirten anne Talmaç, "Mehmet okuyup üniversiteye gitmek istiyordu. Oğlumu kandırıp bizden kopardılar. Evladımı onlardan alana kadar buradan ayrılmayacağım" dedi. Hakkari'de dağa kaçırılan Menice Turan'ın annesi Haklime Turan da, evladından yıllardır haber alamadığını belirterek, "Aylardır anneler burada evlatları için eylem yapıyor. Dağda olan çocuklarına kavuşan anneleri görünce eyleme katıldım. Bu eylem sayesinde, tüm annelerin evladına kavuşacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. Bu arada HDP'li vekiller, çadırda eylemlerini sürdüren ailelerin önünden geçerek il binasına girdi. Aileler burada çocuklarını isteme çağrısında bulundu.Çocuklarını isteyen ailelere iddiaya göre HDP'lilerin gülmesi üzerine evlat nöbetindeki aileler, "Kahrolsun PKK, lanet olsun HDP" sloganı attı. Polis ekipleri aileleri güçlükle sakinleştirdi. Annelerden Solmaz Övünç, oğlunu terörün elinden kurtaracağını söyledi. Övünç, "Oğlumu almadan buradan gitmem, oğlumu onlara yem etmem. Baran oğlum, sesimi duyuyorsan gel, adalete teslim ol. Yavrumu HDP kandırıp götürdü. Vekiller neredesiniz? Çocuklarınızı kolejde, özel okulda okutuyorsunuz. Onlarda Kürtlük yok Kürt varsa o da biziz." Baba Abdullah Demir de çocuklarına kavuşmak amacıyla başlattıkları eylemi sonuna kadar sürdüreceklerini dile getirerek, "Canımızı bizden kopardılar. 10 bayram geçti, evimizde bayram yapmadık. Ölsek bile cenazemiz burada gömülecek. Çocukların üzerinden kimse siyaset yapamaz. Artık yeter" dedi.