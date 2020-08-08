AKM inşaatının yüzde 57’si bitti

Taksim'de yapımı devam eden Yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) inşaatının yüzde 57'si tamamlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan yeni AKM'nin yapımına devam ediliyor. İlk AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu'nun imzasını taşıyan merkezin inşaatında çalışmalar aralıksız sürüyor. 5 bloktan oluşacak AKM'nin kaba inşaatı bitti. Yeni AKM'de yer alacak opera sahnesi ve opera küresinin dış kabuğu ortaya çıkarken, 4 katlı kapalı otopark da tamamlandı.

YIL SONUNDA BİTECEK



AKM'de, 48 bin 705 metrekare büyüklüğünde 4 bodrum, zemin ve 9 kattan oluşan 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu, 16 bin 228 metrekare büyüklüğünde 4 bodrum, zemin ve 5 kattan oluşan 805 kişilik bir tiyatro salonu, buralara ait sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri, sergi salonları ve millet kıraathaneleri yer alacak. Beyoğlu'na ayrı bir cazibe katacak yeni AKM, yıl sonunda tamamlanacak.

AKM'de sona doğru! İstanbul'a yeni bir cazibe katacak...

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