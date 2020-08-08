Bugün ve yarın, ‘tedbir’ denetimleri artacak

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında, ülke genelinde hafta sonu düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklerde denetim yapılacak. Denetimler, sahil bölgelerindeki plaj, kafe, kafeterya, restoran ve eğlence yerleri ile eğlence yerlerine dönüşebilen tekne ve yatlarda da gerçekleştirilecek. Daha önce en az iki kez tedbirlere uymadığı tespit edilerek uyarılan ya da idari para cezası verilen işletmelere, denetimlerde aykırılık tespit edilmesi halinde 1-3 gün süreyle faaliyeti durdurma cezası uygulanacak. Yerli ve yabancı turistlerin olduğu bölgelerde rahatsızlık vermemek adına denetimlerde sivil kıyafetli personel tercih edilecek.