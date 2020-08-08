CHP'li başkandan kadın gazeteciye tehdit ve darp

Kırşehir Belediye Meclisi'nde önceki gün yapılan toplantıda insanlık dışı görüntüler yaşandı. Meclis gündemine gelen kaçak bir yapıya ilişkin Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'ndan açıklayıcı bilgi isteyen Kırşehir Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Havva Karakaya, CHP'li başkanın talimatıyla darp edildi. Toplantıda CHP'li Meclis üyeleri tarafından gündeme alınan ve ruhsatsız yapımına başlanan yapıya, MHP'li Belediye Meclis Üyesi Yusuf Yağmur itiraz edince toplantıda ortam gerildi. Kaçak yapıya izin çıkartmaya çalışan CHP'li Belediye Meclis üyeleri ile AK Parti ve MHP'li üyeler arasında gerginlik oldu. Bu sırada kaçak yapı iddialarının dile gelmesinden rahatsız olan CHP'liler toplantıyı takip eden basın mensuplarının dışarı çıkarılmasını istedi. Kaçak yapı iddiaları hakkında detaylı bir açıklama yapılmasını isteyen gazeteci Havva Karakaya, CHP'li Ekicioğlu'nun yeğeni ve güvenlikçiler tarafından darp edilerek salondan dışarı atıldı. Karakaya darp raporu alıp Ekicioğlu hakkında şikayette bulundu.Olaysırasında boynunda ve vücudunda travma oluşan Havva Karakaya, başkanın yeğeninin boğazını sıkarak "Seni öldürürüm kadın, seni yok ederim" dediğini belirtti. Karakaya, "Başkan Ekicioğlu, seçilmeden önce 70 proje vaadinde bulundu. Seçildiği günden beri kurum olarak röportajlarımızda halka soruyoruz. 'Başkandan memnun musunuz? diye... Genellikle 'memnun olmadıklarını' söylüyorlar. Sürekli 'Beni böyle eleştiremezsiniz' diyordu. Seçilmeden önce 70 proje vaat etmişti ancak hiçbirine başlamadı. Soru sorunca başkanın yeğeni beni yaka paça sürükleyip, dışarı attı. Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Bir kadına bunlar reva mı?" dedi.