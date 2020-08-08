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Cizre’de operasyonu! 2 kişi tutuklandı

'ın Cizre ilçesinde düzenlenen operasyonunda torbacılık yaptığı tespit edilen 3 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Giriş Tarihi: 8.8.2020 12:56 Son Güncelleme: 8.8.2020 12:57 ABONE OL
Cizre’de uyuşturucu operasyonu! 2 kişi tutuklandı
Cizre Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Gurup Amirliği ekipleri "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satışı yapan zanlılara karşı mücadelesini artırdı. Polis ekipleri, haftada iki gün uygulama yaparak uyuşturucu satışı ve kullanımının önüne geçmeye çalışıyor. Uyuşturucu madde kullanan ve satış yapan şahısların yakalanmasına yönelik Cizre Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde üç ayrı eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Narkotik ekiplerinin evlerde yaptığı aramada 4,80 gram metamfetamin, 795 gram toz esrar maddeleri ele geçirilirken, Cihan Ö., Celal D. ve Fırat Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebi ile adli mercilere sevk edilen uyuşturucu satıcılarından Cihan Ö. ve Fırat Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Celal D. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
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Cizre’de uyuşturucu operasyonu! 2 kişi tutuklandı
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