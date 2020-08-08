Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Doğu Akdeniz’de taviz yok! Barbaros gemisi sismik taramalara başladı

’de taviz yok! Barbaros gemisi sismik taramalara başladı

'deki tahmini 2 milyar varil petrol ve 3.5 trilyon metreküp doğalgazdan payına düşeni almak için taviz vermeyen , Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) aracılığıyla bölgedeki etkinliğini her geçen gün daha fazla artırıyor. Bu kapsamda Barbaros sismik araştırma gemisi de yeni lokasyonunda tarama faaliyetlerine başladı.

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Giriş Tarihi: 8.8.2020 ABONE OL
Doğu Akdeniz’de taviz yok! Barbaros gemisi sismik taramalara başladı

Barbaros, KKTC'nin TPOA'ya ruhsatlandırdığı Gazimağusa kenti ile Lübnan arasındaki sularda 18 Eylül'e kadar petrol ve doğalgaz arayacak. Bu kapsamda Barbaros, Rumların hak iddia ettiği 2 ve 3 numaralı parseller üzerinde sismik araştırma yapmış olacak. Bir süre önce denizcilere yönelik yayınlanan uyarı mesajları (Navtex) ile Oruç Reis için de Doğu Akdeniz'de görev yeri belirlenirken, gemi Antalya açıklarında göreve hazır şekilde bekliyor. Öte yandan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de etkinliğini daha da artıracak olan bir süre önce satın alınan Kanuni sondaj gemisinde de yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Geminin birkaç ay içerisinde tamamlanarak, Libya açıklarına sondaja gönderilmesi hedefleniyor. Yavuz sondaj gemisinin ise bir süredir Selçuklu-1 lokasyonunda devam ettirdiği sondaj çalışmalarının 18 Ağustos itibariyle sona ermesi planlanıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Doğu Akdeniz’de taviz yok! Barbaros gemisi sismik taramalara başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA