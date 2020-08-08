MHP’li Yönter’den kriz fırsatçısı CHP’ye tepki: CHP’li Öztrak kimin tetikçiliğini yapıyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, dün katıldığı katıldıı aHaber yayınında CHP'nin kur saldırılarını görmezden gelerek hükümeti hedef almasına ve kriz fırsatçılığı yapmasına sert tepki gösterdi. CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamalarını eleştiren Yönter'in konuşmasından satırbaşları şöyle:



YÜKSELİŞİ ÇEKEMEDİLER:

Bugüne kadar, bilhassa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni resmen uygulamaya geçtikten sonra Türkiye 4 kur saldırısına muhatap kaldı. Adeta Türkiye'nin kendi ayakları durması husumet odaklarına karşı cephe alması etkili müessir ve istikrarlı yükselişini çekemeyenlerin sürekli olarak çelme takmaları bu ekonomik operasyonların da motivasyonu olmuştur. Şu anda saldırıların 5.'si ile karşı karşıyayız. Niye? Ekonomi yönetimi milli, ekonomi yönetimi ahlaklı, ekonomi yönetimi bugünkü Türkiye'de gözünü vicdanını Londra'ya, Frankfurt'a, Washington'a, New York'a çevirmemiş kişi ya da kişilerden oluşuyor.



MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter

SİYASİ AHLAKSIZLIK: Bu kadar açık seçik Türkiye'ye ekonomik bir saldırı varken Faik Öztrak'ın çıkıp "hükümet istifa" demesi, "Damat ve danışmanları" diye başlayarak cümleye kurun Londra'dan idare edildiğini ifade etmesi siyasi ahlaksızlıktır. Seviyesizliktir. Cehalettir. CHP Türkiye'nin karşısında. Sayın Berat Albayrak adam gibi adamdır. Ekonomi yönetiminde kabiliyetli, ehliyetli ve bastığı yer durduğu yer başkent Ankara. Faik Öztrak, bu açıklamasıyla CHP bu değerlendirmesi ve tutumuyla bir kez daha siyasi savrulma yaşamıştır.



ONLARLIN KUYRUĞUNDA:

Cümle alem bize saldırmış, pozisyon almış, Türkiye içeride ve dışarıda muazzam bir duruş gösteriyor. Bizden intikam almak isteyenler her fırsatı kullanıyor, CHP de onlar ile kuyruğa giriyor. Diyecek bir şey yok. Yorumu aziz milletimiz yapacak... Türkiye'nin bu varoluş mücadelesi sırasında sırtımızdan hançerlemek izahı olmayan bir davranış, bir cinayet, bir rezalet.



KİME HİZMET EDİYORSUN AÇIKLA

MHP'lı Yönter, "Faik Öztrak fırsatçılık yaparak, döviz kurlarındaki birden bire gelişen oynaklık karşısında nasıl hükümetin istifasını ister? Biz muz cumhuriyeti miyiz, çadır devleti miyiz, yeni yetme bir devlet miyiz? Öztrak kime hizmet ediyor, kimin tetikçiliğini yapıyor? Bunları açıklaması lazım. Kimin yanında, kimin eteklerinin altında. Bu ne utanmazlık. İstifa etmesi gereken birisi varsa, utanması gereken birisi varsa kendisi" dedi.



TÜRKİYE AYAKLARI ÜSTÜNDE DURUYOR

Yönter, "Türkiye ekonomisi bağımsız, Türkiye ekonomisi kendi ayakları üstünde duruyor. Türkiye Cumhuriyeti kendi kaderine kendi geleceğine yön ve istikamet verecek dirayete basirete ruha sahip. Şimdi siz Libya'da Suriye'de Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin milli güvenliğini milli bekasını muhafaza gayretine karşı rövanşist duygularla ekonomide bir cephe açmaya çalışıyorsanız 83 milyon buna direnecektir inşallah. Kur bugün çıkar yarın iner. Önemli olan adamlık. Önemli bağımsızlık, önemli olan varoluş. Türkiye Cumhuriyeti kendisine güveniyor. Milletimiz devletiyle kenetlenmiş. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çok iyi sonuçlar veriyor" diye konuştu.