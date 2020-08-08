Rekorların köprüsü fiyatları da uçurdu

Çanakkale Boğazı'nda yapımı sürdürülen 1915 Çanakkale Köprüsü, Lapseki ilçesindeki arsa ve konutların değerini artırdı. Tamamlandığında "Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak proje için Lapseki ilçesi Şekerkaya ve Gelibolu ilçesi Sütlüce şantiyelerinde çalışmalar hızla sürüyor. Gemiyle yaklaşık 35 dakika süren boğaz geçişini 6 dakikaya indirecek köprünün özellikle yaz sezonu gibi yoğun dönemlerde uzun araç kuyruklarını ortadan kaldırması bekleniyor. "Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen köprüde, her iki yakada suyun içindeki blokların üst üste yerleştirilmesiyle hazırlanan ve Türk bayrağını simgeleyen kırmızı beyaz renklere sahip ayakların tamamlanmasıyla diğer çalışmalara ağırlık verildi. Bölgenin yarım asırlık hayali olan köprü, ihale sürecinin başlamasıyla çok sayıda sektörü de hareketlendirdi. Ayakların ışıklandırılmasıyla boğazda oluşan estetik görüntünün de etkisiyle emlak sektöründeki fiyatlarda da artış oldu. Köprünün inşasının başlamasıyla yüzde 25 civarında artan konut ve arsa fiyatlarındaki yükseliş, çalışmaların hız kazanmasıyla yüzde 40'lara ulaştı.



FAİZLER DE DÜŞÜNCE...



Lapseki'de 20 yıldır emlakçılık yapan Seyhan Arslan, köprü inşaatına başlandığı ilk günden itibaren özellikle emlak sektörüne büyük katkı sağladığını söyledi. Arslan, "Köprüyle birlikte bölgeye olan ilgi arttı. Şu anda fiyatlarda bir önceki döneme göre yüzde 35'e varan artışlar oldu. Bu rakamlar sevindirici. Bazı bölgelerde bu rakamlar yüzde 40 seviyelerinde. 100 bin liralık tarlalar 140-150 bin lira civarında. Daha da artması söz konusu" dedi. Emlakçı Burhan Kaya da köprüdeki çalışmaları yakından takip ettiklerini belirtti. Kaya, "Köprünün temeli atıldıktan sonra Lapseki'ye ilgi arttı. Özellikle konut kredilerinde faizlerin düşmesi bölgedeki konut satışlarına olumlu yansıdı" ifadelerini kullandı.



18 MART 2022'DE AÇILACAK



İKI ayak aralığı TC'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre planlanan köprü, tasarımındaki inceliklerle dikkati çekiyor. Kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaza boyanacak. 333'er metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak. Köprü, 18 Mart 2022'de hizmete girecek.

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