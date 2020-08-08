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'da kurallarına uymayanlara ceza kesildi

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurallarına uymayan 19 kişiye 59 bin 850 lira ceza uygulandı.

AA
Giriş Tarihi: 8.8.2020 14:14 Son Güncelleme: 8.8.2020 14:15 ABONE OL
Şanlıurfa'da karantina kurallarına uymayanlara ceza kesildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Polis, jandarma ve sağlık personelinden oluşan ekipler, karantina kararlarının uygulandığı 1506 haneye ziyarette bulunarak, hastaların ihtiyaçlarını ve izolasyon kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti.

Ekipler, vatandaşlara ilaçlarını aksatmadan kullanmaları, evlerinden çıkmamaları ve evlerine kimseyi kabul etmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

İkametgahlarında bulunmadıkları belirlenen karantinadaki 19 kişi evlerine çağrılarak 59 bin 850 lira ceza uygulandı.

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Şanlıurfa'da karantina kurallarına uymayanlara ceza kesildi
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