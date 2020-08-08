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Şehit Topel anıtında yaşatılıyor

AA
Giriş Tarihi: 8.8.2020 ABONE OL
Şehit Yüzbaşı Topel anıtında yaşatılıyor
TÜRK Hava Kuvvetleri'nin 8 Ağustos 1964'te Kıbrıs'ta Rum askerlerince şehit edilen Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'e ait izler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'de (KKTC) Lefke bölgesinde yer alan anıtında ziyaretçilerle buluşuyor. Bölgenin en çok görülen yerlerinden birinde olan anıt, 1990'da ziyarete açıldı. Cengiz Topel Anıtı'nın yer aldığı parkta, Cengiz Topel'in paraşütle atlayışını gösteren kabartma, Türk Hava Kuvvetleri Anıtı, Kıbrıs tarihi ile Türkçe ve İngilizce bilgilerin yer aldığı panolar ve Topel'in uçağının parçaları yer alıyor. Anıtta, Topel'in özgeçmişi ve fotoğrafları ile Kıbrıs ve Türkiye'deki cenaze törenlerine ait fotoğraflar da bulunuyor.
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Şehit Yüzbaşı Topel anıtında yaşatılıyor
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