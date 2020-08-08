Sivas’ın ayyıldız mimarili camii ibadete açıldı

Sivas'tayapımına 2017'de başlanan ve "ay yıldız" şeklindeki mimarisiyle dikkati çeken caminin açılışı yapıldı.Yukarı Tekke Mezarlığı yakınlarında, belediye ve hayırsever vatandaşların iş birliğiyle yaptırılan 7 bin metrekare kapalı alana kurulu "ay yıldız" şeklindeki camide cuma namazı kılındı. Yıldız şeklindeki kapalı alanında 3 bin 500, hilal şeklindeki avlusunda ise 5 bin kişinin namaz kılabileceği caminin açılışını Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve il protokolü gerçekleştirdi. Vali Ayhan, "Nasıl İstanbul denince Ayasofya Camii, Ankara denince Kocatepe Camii akla geliyorsa, Sivas denince de Ulu Cami'miz ve bundan sonra da Ayyıldızlı Cami'miz akla gelecek" dedi. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise "Ayasofya hasreti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla vuslata ermiştir. Bu kavuşmanın sevincini yaşadığımız şu günlerde Sultanşehir Sivas'ımızda hem işlevselliği, hem de mimarisiyle göz alıcı bir güzelliğe sahip olan Ayyıldızlı Camii'nin ibadete açılması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir" diye konuştu. Konuşmaların ardından cami ibadete açılarak cuma namazı kılındı.