Son dakika haberler: Kadrolu baykuş telallığı! Ekonomi dersi verdi: Boşuna beklemeyin efendileriniz yine hayal kırıklığına uğrayacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisinin, "kadrolu baykuşların" maaşlı önyargılarından hiç etkilenmediğini, bunların 2004'ten beri, her yıl kriz tellallığı yaptığını ifade etti.

Nuretti Canikli, "'Geldi, gelecek' dediler. O kriz hiç gelmedi. Yine de vazgeçmediler, halen de kulaklarına fısıldanan fitne tohumlarını saçmaya devam ediyorlar. Boşuna beklemeyin, 100 defa sonuç alamadınız, 101. kez de efendileriniz hayal kırıklığı yaşayacak." ifadelerini kullandı.