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: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'ye gönderme: Bireysel çıkarlar, bireysel hesaplar...

! Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 37'nci Olağan Kurultay sonrası ilk kez Parti Meclisi Toplantısı'na katıldı. Kılıçdaroğlu, burada 'ye göndermelerde bulundu. Parti kurması beklenen İnce ile ilgili ilk kez konuşan Kılıçdaroğlu, "Bizi bölmek, parçalamak isteyecekler. CHP, Türkiye'nin kalesidir. Bireysel çıkarlar, hesaplar bu sistemin tamamen dışında olmak zorundadır" dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 8.8.2020 15:44 Son Güncelleme: 8.8.2020 16:03 ABONE OL
Son dakika haberler: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye gönderme: Bireysel çıkarlar, bireysel hesaplar...

haberi... Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 37'nci Olağan Kurultay sonrası PM toplantısına katıldı. Kılıçdaroğlu, burada parti kurması beklenen 'ye yönelik ilk kez açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, İnce'ye gönderme yaparak, "Bizi bölmek, parçalamak isteyecekler. CHP, Türkiye'nin kalesidir. Bireysel çıkarlar, hesaplar bu sistemin tamamen dışında olmak zorundadır" diye konuştu.

Son dakika haberler: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye gönderme: Bireysel çıkarlar, bireysel hesaplar...

KILIÇDAROĞLU'NDAN MUHARREM İNCE'YE GÖNDERME

Kılıçdaroğlu, PM'de 'ye yönelik şu ifadeleri kullandı:

Bizi bölmek parçalamak isteyecekler ama hiç kimsenin unutmaması gereken bir şey var. Türkiye cumhuriyetinin kalesidir. İnsanca hakça bir düzeni bu ülkeye getirinceye kadar mücadele eden bir siyasi partiyiz. Ahlaklı bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla Türkiye coğrafyasına dağılıp bunları anlatma mecburiyetindesiniz.

Son dakika haberler: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye gönderme: Bireysel çıkarlar, bireysel hesaplar...

Bireysel çıkarlar, bireysel hesaplar bu sistemin tamamen dışında olmak zorundadır. İster sıradan üyesi ol, istersen genel başkanı ol. Memleket bu haldeyken başka bir şey sorulamaz. Her birimizin tek tek Türkiye coğrafyasında çalışıp halka umut vermesi gerekli.

Son dakika haberler: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye gönderme: Bireysel çıkarlar, bireysel hesaplar...

MUHARREM İNCE, 'BÖLÜCÜ KİM' DEMİŞTİ

Genel Başkanı ve parti yöneticilerine sitem eden , geçtiğimiz günlerde sert bir çıkış yapmıştı. İnce, "Değişime imza veren Milletvekillerini, Belediye Başkanlarını, Kurultay Delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika haberler: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye gönderme: Bireysel çıkarlar, bireysel hesaplar...

İNCE İÇİN BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLMUŞTU

Parti kurmasına kesin gözüyle bakılan , kurultayda sıradan delegeler ile birlikte en arka sırada oturtulmuştu. İnce için bardağı taşıran son damlanın bu olduğu belirtiliyor. İnce, parti kurma girişimlerini İstanbul'da sürdürürken, Ankara'da ilk ofisini açmaya hazırlanıyor. İnce'nin 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde partisi tarafından yalnız bırakıldığına dair belgeler açıklayacağı da gelen bilgiler arasında...

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Son dakika haberler: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye gönderme: Bireysel çıkarlar, bireysel hesaplar...
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