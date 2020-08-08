Son dakika haberler: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye gönderme: Bireysel çıkarlar, bireysel hesaplar...

KILIÇDAROĞLU'NDAN MUHARREM İNCE'YE GÖNDERME

Kılıçdaroğlu, PM'de Muharrem İnce'ye yönelik şu ifadeleri kullandı:

Bizi bölmek parçalamak isteyecekler ama hiç kimsenin unutmaması gereken bir şey var. CHP Türkiye cumhuriyetinin kalesidir. İnsanca hakça bir düzeni bu ülkeye getirinceye kadar mücadele eden bir siyasi partiyiz. Ahlaklı bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla Türkiye coğrafyasına dağılıp bunları anlatma mecburiyetindesiniz.