Türkiye'dedün test yapılan 56 bin 726 kişiden 1185'ine Kovid-19 tanısı konulurken, 15 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 238 bin 450, can kaybı 5 bin 813 oldu. 1028 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 221 bin 574'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 8.3, ağır hasta sayısı 586 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız, dün olduğu gibi, yeni hasta sayısından az. Test sayımızsa giderek artıyor. Vaka sayılarını düşürmeyi başarana kadar, tedbirde teyakkuz halinde olmalıyız. İyi haber, sıkı tedbire bağlı" dedi