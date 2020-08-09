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4 yıl önce ihraç edilmişti... Şimdi kadın kolları genel başkanı oldu

Kadın Kolları Genel Başkanı seçilen 2016 yılında partiden ihraç edilmişti. Nazlıaka’nın ihraç gerekçesi bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resmini indirtmesiydi.

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN
Giriş Tarihi: 10.8.2020 00:25 Son Güncelleme: 10.8.2020 00:29 ABONE OL
4 yıl önce ihraç edilmişti... Şimdi kadın kolları genel başkanı oldu

CHP 14. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda genel başkanlığa Aylin Nazlıaka seçildi. Kurultayda oy kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından sayıma geçildi.

Divan Başkanı Gökçe Gökçen'in açıkladığı sonuçlara göre, 514 geçerli oydan 308'ini alan Nazlıaka, Kadın Kolları Genel Başkanı oldu. Diğer aday Fatma Köse ise 206 oyda kaldı.

Sonuçlar belli olduktan sonra Nazlıaka, teşekkür konuşması yaptı.

Aylin Nazlıaka, 2016 yılında ilginç bir olay sonucu CHP'den ihraç edilmişti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), "bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resmini indirdiği" iddiasıyla ilgili olarak Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, oy çokluğu ile kesin ihracına karar vermişti.

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4 yıl önce ihraç edilmişti... Şimdi kadın kolları genel başkanı oldu
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