Adrese teslim ihale

Adrese teslim ihalelerle dikkat çeken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştiraklerinden İSTON, 4 farklı kreş yapımı için ihale açtı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun daha önce kalfası olan Adem Soytekin'e 3 farklı ihale verildi. Kültür A.Ş. de sahnebüs hizmet alım ihalesi açtı. İhaleyi Kamu İhale Kurumu tarafından ihalelerden 1 yıl yasaklanan Mehmet Yaşar aldı. İşte detaylar:Seçim döneminde "Eşe, dosta, arkadaşa, tanıdığa ihale verme dönemi bitecek" nutukları atan İmamoğlu'nun bir sözü daha meydanlarda kaldı. İmamoğlu, İstanbul Beton Elemanları Ve Hazır Beton Fababrikaları San. Ve Tic. Aş (İSTON) üzerinden kreş yapım ihalesi açtı. İhale, İBB iştirakleri İSTON, İGDAŞ, İSBAK ve İSTAÇ'ın ihtiyaçlarını karşılamak üzere mülkiyeti İBB'ye ait olan alanlar üzerinde 4 farklı kreş yapılması üzerine açıldı.Tek isteklinin teklif verdiği ihaleyi ASOY İnşaat A.Ş. aldı. Firma ile 3 farklı ihale üzerinden toplamda 7 milyon 183 bin 529,50 TL bedel karşılığında sözleşme imzalandı. İhaleyi alan şirketin sahibinin ise İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde sahibi olduğu inşaat firmalarının kalfası olan Adem Soytekin olduğu görüldü. Firmanın İmamoğlu'nun Beylikdüzü CHP ilçe başkanı olduğu 2010'da kurulduğu da ortaya çıktı.Soytekin, Hacıosman Korusu'nun yollarının ve bakımının yapımı için İBB tarafından özel davetle çağırılarak açılan ihalenin de yüklenicisi olmuştu. Soytekin bu ihaleyi sahibi olduğu diğer firma olan Sulkar İnşaat Yatırım Sanayi Anonim Şirketi üzerinden 26 milyon 605 bin 863,77 TL bedel karşılığında almıştı. Soytekin'in ayrıca Beyklikdüzü Belediyesi'nden de 35 milyon 941 bin liralık araç kiralama ihalesi aldığı da ortaya çıkmıştı.